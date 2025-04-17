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В "АЛРОСА" неэффективность санкций против алмазов объяснили невозможностью отслеживания

В "АЛРОСА" неэффективность санкций против алмазов объяснили невозможностью отслеживания
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Отсутствие работающей системы отслеживания происхождения (tracing) алмазного сырья делает неэффективными санкции, введенные странами G7 в отношении российской продукции, заявил начальник управления международного сотрудничества "АЛРОСА" Петр Каракчиев на корпоративном форуме "Хозактив-2025".

Помимо этого, санкции натолкнулись на невозможность заменить российский ассортимент сырьем из другой алмазодобывающей страны.

По словам Каракчиева, хотя санкции "заставляют нас придумывать новые механизмы взаимодействия", они не привели к желаемому для своих разработчиков результату. "Санкции, которые, как задумывали наши противники, должны были на нас серьезно повлиять, не достигают необходимого, по крайней мере, для них, эффекта", - заявил он.

Основная причина неэффективности санкций - отсутствие технического решения и процедуры верификации по определению происхождения камней, сказал он.

"Tracing - это одно из ключевых условий, которое G7 хотели внедрить, чтобы прекратить доступ российских камней на западные рынки. Это сейчас не работает. Технического решения нет. Что и позволяет, в том числе, и компании активно продолжать работу на международных рынках, а странам G7 - постоянно сдвигать сроки внедрения tracing", - заявил начальник управления "АЛРОСА".

Влияет и отраслевая специфика: камень российского происхождения на пути от добычи до ювелирного магазина "теряет" происхождение, смешиваясь с другими камнями.

У чиновников США и ЕС зачастую нет понимания отрасли и единого плана того, как санкции должны быть имплементированы, отметил также Каракчиев.

Кроме того, дружественные или условно нейтральные страны довольно жестко отстаивают собственные интересы и не имплементируют санкции G7 в своих юрисдикциях, подчеркнул он. "Речь идет не только о торговых центрах, с которыми мы продолжаем сотрудничать, - это Дубай, Индия и Китай, - но и о тех, кто, казалось бы, должен выигрывать от санкций против России - африканских алмазопроизводителях", - сказал начальник управления "АЛРОСА".

Кимберлийский процесс, в котором Россия сохранила полноправное членство, несмотря на предложения G7 по его ограничению, "является универсальным механизмом, регулирующим международную торговлю алмазами, и обеспечивает экспорт российской продукции на открытие для нас международные рынки", добавил Каракчиев.

"АЛРОСА" также получила возможность развивать свободную торговлю алмазно-бриллиантовой продукцией на рынках БРИКС, став участников алмазной платформы внутри этого объединения, отметил начальник управления. По его словам, эта возможность особо важна сейчас в условиях тарифной войны.

Говоря о неэффективности санкций, Каракчиев привел в пример ситуацию с ухудшением результатов De Beers, "ключевого конкурента, который должен был стать основным выгодоприобретателем санкций в отношении "АЛРОСА". "Для них, если эти санкции действительно работают, это означает возврат к монопольному положению на ключевых рынках стран Запада. Однако De Beers уже второй год показывает убыток, в 2024 году продажи упали на 25%, накоплены существенные стоки и долги, а Anglo American выставила De Beers на продажу", - напомнил начальник управления "АЛРОСА".

По его мнению, это подтверждает тот факт, что "отечественное сырье и те размерно-весовые категории, которые компания экспортирует на мировые рынки, невозможно просто так заменить сырьем из другой алмазодобывающей страны".

G7 De Beers Anglo American АЛРОСА Запад Индия Петр Каракчиев
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