В Мьянме освободили 4893 заключенных по случаю бирманского нового года

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аунг Хлайн объявил амнистию 4893 заключенных по случаю бирманского нового года, сообщает AP.

По предварительным данным, в числе освобожденных - не менее 22 политических заключенных.

Кроме того, на свободу выйдут 13 иностранцев, их депортируют.

Если же освобожденные вновь нарушат закон, то вдобавок к новому сроку они должны будут отбыть в тюрьме остаток срока по предыдущему приговору.

Правительство также решило сократить тюремные сроки многим другим заключенным, за исключением тех, кто совершил особо тяжкие преступления, например, убийство или насилие.

В выступлении по случаю праздника и. о. президента пообещал провести парламентские выборы до конца года и призвал оппозицию решать конфликты политическим путем, а не через столкновения с Вооруженными силами Мьянмы.

В Мьянме в феврале 2021 года, накануне принятия парламентом присяги произошел военный переворот. Результаты выборов 2020 года были объявлены недействительными.

Президента Вин Мьина, главу правительства Аун Сан Су Чжи и ряд других политических деятелей задержали за "фальсификацию выборов".

Летом 2024 года главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн провозгласил себя президентом.

В середине апреля по бирманскому лунно-солнечному календарю в Мьянме традиционно отмечают новый год. По случаю празднования в стране ежегодно проходит фестиваль воды Тинджан.