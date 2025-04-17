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В Мьянме освободили 4893 заключенных по случаю бирманского нового года

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аунг Хлайн объявил амнистию 4893 заключенных по случаю бирманского нового года, сообщает AP.

По предварительным данным, в числе освобожденных - не менее 22 политических заключенных.

Кроме того, на свободу выйдут 13 иностранцев, их депортируют.

Если же освобожденные вновь нарушат закон, то вдобавок к новому сроку они должны будут отбыть в тюрьме остаток срока по предыдущему приговору.

Правительство также решило сократить тюремные сроки многим другим заключенным, за исключением тех, кто совершил особо тяжкие преступления, например, убийство или насилие.

В выступлении по случаю праздника и. о. президента пообещал провести парламентские выборы до конца года и призвал оппозицию решать конфликты политическим путем, а не через столкновения с Вооруженными силами Мьянмы.

В Мьянме в феврале 2021 года, накануне принятия парламентом присяги произошел военный переворот. Результаты выборов 2020 года были объявлены недействительными.

Президента Вин Мьина, главу правительства Аун Сан Су Чжи и ряд других политических деятелей задержали за "фальсификацию выборов".

Летом 2024 года главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн провозгласил себя президентом.

В середине апреля по бирманскому лунно-солнечному календарю в Мьянме традиционно отмечают новый год. По случаю празднования в стране ежегодно проходит фестиваль воды Тинджан.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейскийНе менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Аун Сан Су Чжи Вин Мьин Мьянма Мин Аунг Хлайн
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