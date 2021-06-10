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Бывшее руководство Мьянмы обвинили в коррупции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Бывшему государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи и ряду других правительственных лиц предъявлены обвинения в хищении $600 тыс.яч и 11 кг золота, сообщают западные СМИ.

"Комиссия по борьбе с коррупцией провела проверку дел о коррупции в отношении бывшего государственного советника Аун Сан Су Чжи. Она была признана виновной в совершении коррупционных действий в то время, когда находилась на государственной службе", - приводит в четверг агентство Bloomberg заявление военного руководства страны.

Отмечается, что Аун Сан Су Чжи также предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.

В соответствии с законами Мьянмы по таким обвинениям высшие должностные лица могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 15 лет.

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В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе беспорядков погибли более 700 человек, и по оценкам ООН, свыше 250 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Мьянма

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