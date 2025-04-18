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Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня шагнули к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - написала она в соцсетях.

Министр добавила, что остается завершить работу над текстом соглашения, подписать его, а затем ратифицировать документ в парламентах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев подпишут соглашение по редкоземельным металлам в следующий четверг, 24 апреля.

В начале марта США и Украина не смогли подписать соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на территории Украины. Во время общения с прессой в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах . По её итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина Юлия Свириденко
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