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Пентагон планирует создать беспилотную ударную подлодку дальнего действия

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны США рассматривает вопрос о создании большой беспилотной подводной лодки, способной доставлять мощный боезаряд на расстояние одной тысячи морских миль (1852 км), сообщило издание Breaking Defense.

Подразделение оборонных инноваций ведомства в настоящее время находится в поиске компаний, которые могут представить соответствующие проекты.

"Текущие возможности подводных беспилотных аппаратов (UUV) имеют ограничения по дальности и грузоподъемности, что препятствует эффективному развертыванию критически важных ресурсов в определенных операционных сценариях. Министерство обороны ищет коммерчески доступные, готовые к демонстрации беспилотные системы, которые предлагают масштабируемое и экономически эффективное решение для развертывания большой грузоподъемности на большом расстоянии", - заявило подразделение Пентагона.

UUV должен быть способен нести мощную боевую часть; использовать полезную нагрузку различных размеров; проводить разведку; работать в среде, где отсутствует GPS. Помимо дальности в 1000 морских миль беспилотная подлодка должна иметь возможность погружаться под воду на глубину более 200 метров и работать автономно, чтобы ориентироваться и избегать препятствий или столкновений.

Пентагон США
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