Конгрессмен-республиканец готов поддержать отставку Хегсета на фоне скандалов с утечкой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Дон Бэкон стал первым конгрессменом-республиканцем, который открыто высказался за возможную отставку министра обороны Пита Хегсета на фоне сообщений СМИ о том, что тот делился секретной информацией в чатах с участием членов своей семьи, сообщил портал Axios.

"Военные всегда должны гордиться обеспечением оперативной безопасности. Если сообщения соответствуют действительности, министр обороны потерпел неудачу в обеспечении оперативной безопасности, это неприемлемо", - заявил Бэкон, который является председателем подкомитета Палаты представителей по вооруженным силам.

В интервью порталу он добавил: "Если бы это сделал демократ, мы потребовали бы снять с него скальп. Мне не нравится лицемерие. Мы должны быть американцами в первую очередь, когда речь заходит о безопасности".

Ранее газета The New York Times сообщала, что Хегсет поделился планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, адвокат и брат.

В конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в закрытом групповом чате, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил поддержку Хегсету.

"Потому что он прекрасно выполняет свою работу", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, почему он по-прежнему доверяет Хегсету.

"Это лживые новости", - добавил американский лидер, говоря о публикациях в СМИ о Хегсете.

Сам Хегсет в понедельник подверг критике СМИ, назвав такие сообщения попытками очернить его репутацию.

По сообщению издания The Hill, он отметил, что подобные СМИ "берут в качестве анонимных источников недовольных бывших сотрудников, а затем пытаются вредить людям и разрушать их репутацию".