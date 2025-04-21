Трамп может посетить похороны папы римского Франциска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может на этой неделе прибыть в Ватикан на похороны скончавшегося в понедельник папы римского Франциска, сообщает The New York Post со ссылкой на источники.

"Как ожидается, президент Трамп посетит похороны папы Франциска в Ватикане позже на этой неделе", - пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с планами президента.

Издание напоминает, что похороны понтифика должны состояться в промежуток с четвертого по шестой день после его смерти. В настоящий момент точная дата церемонии не назначена.

Ранее Трамп заявил, что приказал приспустить все флаги в стране в связи со смертью Франциска. Он также сказал журналистам, что папа римский "был очень хорошим человеком, который любил мир и особенно любил людей, которые сталкивались с трудностями в жизни". Трамп добавил, что ему это в понтифике нравится.

Соболезнования в связи с гибелью понтифика выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который стал одним из последних политических деятелей, встречавшихся с Франциском. Вэнс виделся с Франциском в воскресенье.

"Я только что узнал о кончине папы Франциска. Мое сердце сейчас с миллионами христиан по всему миру, которые его любили. Я был рад увидеть его вчера, хотя было очевидно, что он очень болен. Но я всегда буду помнить его за эту проповедь, которую он произнес в ранние дни эпидемии коронавируса COVID-19. Она была правда прекрасна", - написал он в социальной сети X.

Последним американским президентом, посетившим похороны папы римского, был Джордж Буш-младший, который в 2005 году присутствовал на церемонии прощания с папой Иоанном Павлом II.

Папа римский Франциск скончался в понедельник в 7:35 по местному времени (8:35 по московскому) в Ватикане в возрасте 88 лет.