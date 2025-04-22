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Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5 зафиксирован в 181 км к западу-северо-западу от города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 04:30 мск во вторник, находился примерно в 20 км от границы с Казахстаном, в 38 км к востоку от озера Алаколь (Казахстан).

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 6,4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.

Казахстан Алтай КНР
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