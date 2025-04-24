На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в северной части Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 06:20 мск в четверг землетрясения в 47 км к западу от города Овалье.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,1. По ее данным, эпицентр находился в 66 км к юго-западу от Овалье в акватории Тихого океана, очаг землетрясения находился на глубине 27 км.