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Церемония прощания с папой римским Франциском началась в Ватикане

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Христиан, пришедших проститься с почившим папой римским Франциском, начали пускать в базилику Святого Петра после перенесения гроба с телом понтифика из часовни Санта-Марта, сообщает итальянская газета La Repubblica.

"Сегодня церковь будет открыта до полуночи (01:00 по московскому времени), завтра - с 07:00 (08:00 по московскому времени) до 00:00 (01:00 по московскому времени), а в пятницу 25 апреля - с 07:00 (08:00 по московскому времени) до 19:00 (20:00 по московскому времени)", - пишет издание.

Директор Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что запрос на аккредитацию на прощальные мероприятия в Ватикане в эти три дня подали более 2 тыс. репортёров со всего мира. Ожидается, что в эти дни отдать последнюю дань уважения Святому Отцу съедется множество христиан из разных стран, в том числе мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа и президента Мексики Клаудию Шейнбаум.

"Ведутся последние технические приготовления в помещении, которое станет комнатой для прессы. Они будут завершены сегодня или завтра", - приводит La Repubblica слова пресс-секретаря Ватикана.

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В 20:00 (21:00 по Москве) в пятницу пройдёт обряд закрытия гроба понтифика. Его проведут в соответствии с документом о порядке проведения похоронных ритуалов для пап римских под названием Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Обрядом будет руководить камерленго Римско-католической церкви кардинал Кевин Фаррелл.

Вечером 21 апреля Ватикан опубликовал завещание Франциска, в котором содержится просьба похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столице. Это отход от традиции, согласно которой многих глав Римской католической церкви хоронили на территории Ватикана.

Похороны папы Франциска состоятся в субботу; конклав, на котором будет избран новый понтифик, начнётся в период с 5 по 10 мая.

Папа Франциск скончался в понедельник утром на 89-м году жизни после тяжелой болезни.

Соболезнования выразили многие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

Умер папа римский Франциск

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Последнее появление папы римского перед верующими после пасхальной мессы на площади Святого Петра. 20 апреля 2025 года.Понтифик гладит собаку во время выступления артистов цирка "Рони Роллер" в Ватикане. Январь 2025 года.Папа римский принимает участие в молодежном фестивале Hope Happening на выставке Brussels Expo, Бельгия. Сентябрь 2024 года.Апостольский визит Франциска в Папуа - Новую Гвинею. Сентябрь 2024 года.Понтифик примеряет красный нос во время общения с верующими. Август 2024 года.Мужчина в костюме Человека-паука дарит понтифику свою маску во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане. Июнь 2021 года.Вр время еженедельной аудиенции в Ватикане. Май 2024 года.Папа Франциск встречается с группой монахинь в Ватикане. Август 2023 года.Перед началом мессы в Страстную пятницу в соборе Святого Петра. Апрель 2020 года.Папа римский Франциск выступает на пустой площади Святого Петра с обращением "Граду и миру", в ходе которого молится о завершении пандемии коронавируса. Март 2020 года.Папа римский Франциск с артистами цирка Кубы во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане. Январь 2019 года.Папа римский во время визита в Таиланд. Ноябрь 2019 года.Во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане. Октябрь 2017 года.Папа римский Франциск в Тбилиси, Грузия. Сентябрь 2016 года.Визит папы римского Франциска на Кубу. Сентябрь 2015 года.
Последнее появление папы римского перед верующими после пасхальной мессы на площади Святого Петра. 20 апреля 2025 года.
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