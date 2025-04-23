Церемония прощания с папой римским Франциском началась в Ватикане

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Христиан, пришедших проститься с почившим папой римским Франциском, начали пускать в базилику Святого Петра после перенесения гроба с телом понтифика из часовни Санта-Марта, сообщает итальянская газета La Repubblica.

"Сегодня церковь будет открыта до полуночи (01:00 по московскому времени), завтра - с 07:00 (08:00 по московскому времени) до 00:00 (01:00 по московскому времени), а в пятницу 25 апреля - с 07:00 (08:00 по московскому времени) до 19:00 (20:00 по московскому времени)", - пишет издание.

Директор Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что запрос на аккредитацию на прощальные мероприятия в Ватикане в эти три дня подали более 2 тыс. репортёров со всего мира. Ожидается, что в эти дни отдать последнюю дань уважения Святому Отцу съедется множество христиан из разных стран, в том числе мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа и президента Мексики Клаудию Шейнбаум.

"Ведутся последние технические приготовления в помещении, которое станет комнатой для прессы. Они будут завершены сегодня или завтра", - приводит La Repubblica слова пресс-секретаря Ватикана.

В 20:00 (21:00 по Москве) в пятницу пройдёт обряд закрытия гроба понтифика. Его проведут в соответствии с документом о порядке проведения похоронных ритуалов для пап римских под названием Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Обрядом будет руководить камерленго Римско-католической церкви кардинал Кевин Фаррелл.

Вечером 21 апреля Ватикан опубликовал завещание Франциска, в котором содержится просьба похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столице. Это отход от традиции, согласно которой многих глав Римской католической церкви хоронили на территории Ватикана.

Похороны папы Франциска состоятся в субботу; конклав, на котором будет избран новый понтифик, начнётся в период с 5 по 10 мая.

Папа Франциск скончался в понедельник утром на 89-м году жизни после тяжелой болезни.

Соболезнования выразили многие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.