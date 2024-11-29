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В Швейцарии Lombard Odier обвинили в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарская прокуратура обвинила банк Lombard Odier, специализирующийся на обслуживании состоятельных клиентов, в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами, пишет Financial Times.

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По словам властей, банк не один год играл одну из "решающих ролей" в содействии сокрытию преступной деятельности Гульнары Каримовой - дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Прокуратура полагает, что Каримова, обвинения против которой были выдвинуты в сентябре 2023 года, присвоила крупные суммы денег и отмывала их через швейцарскую организацию, известную как "Офис". Сама Каримова обвинения отрицает.

Также обвинения предъявлены бывшему сотруднику Lombard Odier. Прокуратура расследовала это дело с 2016 года.

Lombard Odier Швейцария Гульнара Каримова Узбекистан
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