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Иран предложил услуги посредника для решения кризиса между Индией и Пакистаном

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Иран готов задействовать свои силы, чтобы помочь Индии и Пакистану "прийти к пониманию" на фоне эскалации отношений между двумя странами, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Тегеран готов предоставить посреднические услуги в Исламабаде и Дели, чтобы помочь странам прийти к большему пониманию в это тяжелое время", - написал он в социальной сети X.

Аракчи отметил, что обе страны являются "братскими соседями" Ирана.

Во вторник в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан.

После теракта Индия и Пакистан приняли меры в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, которые привели к росту напряженности между двумя странами. Некоторые эксперты опасаются дальнейшей эскалации данного кризиса.

Иран Индия Пакистан
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