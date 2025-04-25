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Глава ГКНБ Киргизии и посол России обсудили задержание сотрудницы Русского дома и блогера из РФ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов обсудили задержание на киргизской территории сотрудницы Русского дома Натальи Секериной и российского блогера Виктора Васильева, подозреваемых в наёмничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства.

"Рассмотрена возможность изменения меры пресечения задержанным на домашний арест. Подробности сообщим позже", - сказал в пятницу представитель пресс-службы.

Ранее в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека сообщили "Интерфаксу", что Секерина и Васильев были задержаны сотрудниками ГКНБ по подозрению в наёмничестве. Судом в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 июня.

По данным киргизских СМИ, всего по подозрению в наёмничестве были задержаны четыре человека, в том числе Сергей Лапушкин, работающий в пресс-службе мэрии города Ош, и предприниматель Владимир Сиротенко.

Задержанные подозреваются в вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использовании наемников в военных конфликтах или действиях.

Адвокат одного из задержанных сообщил журналистам, что их подозревают в вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине.

В распространенном комментарии представительства Россотрудничества в Киргизии подчеркивалось, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в рамках межправительственного соглашения.

"Мы не располагаем полноценной информацией о сути обвинения, но встревожены судьбой нашей сотрудницы и товарища. Наталья Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника", - отмечалось в сообщении.

В представительстве Россотрудничества рассчитывают, что "следствие досконально разберется в сути вопроса".

Согласно УК Киргизии, за наемничество предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Киргизия Русский дом РФ Виктор Васильев Наталья Секерина Владимир Сиротенко Сергей Лапушкин
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