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Трамп назвал маловероятным продление моратория на пошлины еще на 90 дней

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Приостановка увеличения тарифов на импорт в США вряд ли будет продлена еще на 90 дней, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

"Это маловероятно", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.

"Мы заключим сделки. (...) Другими словами, мы просто установим тариф, и он будет разумным, очень разумным. И это будет концом сделки", - отметил президент США.

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что не снизит тарифы для Китая, если Пекин не предложит "что-то существенное" взамен.

9 апреля Трамп принял решение приостановить на 90 дней повышение пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.

Затем президент США признал, что введенные им пошлины в 145% на китайские товары слишком высоки, и пообещал снизить их после заключения торгового соглашения с Пекином.

США Дональд Трамп пошлины мораторий
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