Жертвами наезда автомобиля на людей в Ванкувере стали девять человек

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Не менее девяти человек погибли в результате наезда автомобиля на участников фестиваля в канадском городе Ванкувер в ночь на воскресенье, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.

Еще несколько человек получили травмы.

Ранее в полиции признали, что речь идет о несчастном случае, но не о теракте.

Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан, это - 30-летний житель Ванкувера.