В США обеспокоены заявлениями Пхеньяна о северокорейских военных в России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне выразили беспокойство после подтверждения Пхеньяном отправки военных в РФ и призвали северокорейские власти прекратить военное сотрудничество с Россией, сообщает в понедельник Sky News.

"Военное присутствие в России и любая поддержка, предоставляемая РФ взамен, должны прекратиться", - говорится в сообщении Госдепа США.

В ведомстве заявили, что обеспокоены "непосредственным участием" КНДР в конфликте на Украине.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, участвовавших в операции по освобождению Курской области от ВСУ. Решение о вступлении северокорейских военных в операцию принял Ким Чен Ын, поскольку ситуация соответствовала "приведению в действие статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ".

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что в военных действиях против вторгшихся на территорию Курской области украинских военных принимали участие подразделения Корейской Народной Армии. Он поблагодарил северокорейских военных и выразил признательность Ким Чен Ыну.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что вся Курская область освобождена от ВСУ. По словам Герасимова, военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.