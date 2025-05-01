Власти Белоруссии подтвердили освобождение гражданина США Зенковича

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подтвердила информацию об освобождении гражданина США Юрия Зенковича, обвиненного ранее по делу о подготовке покушения на президента и захвата власти в республике.

"Да, по просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден. Такое решение принято", - сказала Эйсмонт, которую цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан - слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами", - добавила она.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что "Беларусь освободила еще одного несправедливо задержанного гражданина США". При этом его имя не называлось. Телеканал CNN со ссылкой на свой источник заявил, что речь идет о Юрии Зенковиче.

Зенкович в сентябре 2022 года был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он, как и ряд других фигурантов дела, обвинялся в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им, призывах к захвату государственной власти, разжигании социальной вражды и розни, совершенном группой лиц.

В апреле 2021 года было объявлено о задержании группы лиц, готовивших покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи. По данным силовиков, они также готовили вооруженный мятеж с целью захвата власти в Белоруссии. По сведениям КГБ Белоруссии, к покушению были причастны спецслужбы США.

Белорусского оппозиционного политика, журналиста и юриста Зенковича, имеющего гражданство США и Белоруссии, задержали в Москве.