США договорились с Лукашенко об освобождении осужденных в Белоруссии за экстремизм поляков

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Представитель президента США Джон Коул договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко об освобождении польских граждан, отбывающих наказание в белорусских пенитенциарных учреждениях, сообщил в соцсетях замглавы МИД Польши Марцин Босацки.

"Целый день встреч в Вашингтоне. Самая важная встреча была с Джоном Коулом, советником президента и спецпредставителем по Украине и Беларуси. Коул договорился об очередных этапах освобождения политических заключенных, включая поляков и белорусских сотрудников "Белсата"", - написал он.

"Белсат" - спутниковый телеканал на белорусском языке. Создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). Телеканал не имеет аккредитации в Белоруссии. В 2014 году Верховный суд Белоруссии обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию республики. В 2021 году сайт и соцсети польского телеканала "Белсат" были признаны в Белоруссии экстремистскими. Затем несколько журналистов канала были приговорены к различным срокам заключения, от 5 до 8 лет.

Коул является представителем президента США, а также доверенным лицом, ближайшим другом Трампа и его личным адвокатом. 11 сентября 2025 года Коул встречался с Лукашенко, после чего стало известно об освобождении 52 заключенных белорусских пенитенциарных учреждений, в том числе 14 иностранцев.