Госдеп сообщил об освобождении белорусскими властями задержанного американца

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия освободила "несправедливо задержанного" американца, сообщил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

"Беларусь освободила еще одного несправедливо задержанного гражданина США", - написал Рубио в соцсетях.

"Ни один президент не делал так много и так быстро для обеспечения безопасности американцев за рубежом. Всего за 100 дней мы также добились освобождения 47 несправедливо задержанных американцев по всему миру, в том числе в Афганистане, России и Венесуэле, благодаря дипломатическим усилиям на высоком уровне", - отметил глава госдепа.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на свой источник уточнил, что речь идет о Юрии Зенковиче.

Сообщается, что группа американских чиновников доставила Зенковича в Литву, где его встретил заместитель помощника госсекретаря по европейским делам Крис Смит.

"Я знала, что этот день настанет. Потребовалось 1480 дней, но он выжил и сейчас едет домой ко мне и в Америку", - цитирует CNN жену Зенковича Елену Денисовец.

Зенкович в сентябре 2022 года был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Он, как и ряд других фигурантов дела, обвинялся в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им, призывах к захвату государственной власти, разжигании социальной вражды и розни, совершенном группой лиц.

В апреле 2021 года было объявлено о задержании группы лиц, готовивших покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи. По данным силовиков, они также готовили вооруженный мятеж с целью захвата власти в стране. По сведениям КГБ республики, к покушению были причастны спецслужбы США.

Юриста Зенковича, имеющего гражданство США и Белоруссии, задержали в Москве.