Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Власти Израиля в ближайшие дни могут призвать еще несколько десятков тысяч резервистов для расширения операции в секторе Газа, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Решение увеличить масштабы наступления последовало после встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с кабинетом министров Израиля по вопросам безопасности в пятницу", - пишет агентство со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ранее несколько членов правящей коалиции, в том числе министр финансов Бецалель Смотрич, призывали к военной эскалации в секторе Газа с целью полного уничтожения группировки ХАМАС, даже если это может поставить под угрозу жизни все еще находящихся в палестинском анклаве израильских заложников.

Bloomberg напоминает, что с тех пор, как двухмесячное перемирие закончилось в середине марта, израильские военные заняли около трети сектора Газа. Также Израиль заблокировал доступ гуманитарной помощи в анклав.

Ранее в субботу стало известно, что Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на 7-11 мая, "в связи с событиями в секторе Газа и Сирии, а также из-за плотного политического графика".

На прошлой неделе израильская газета "Исраэль хайом" писала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может активизировать действия в секторе Газа, если в ближайшее время не удастся прийти к соглашению с ХАМАС.