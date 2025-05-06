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ЕК предлагает включить в 17-й пакет санкций против России 60 физлиц и юрлиц и 150 судов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии предлагают в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения в отношении 60 физлиц и юрлиц, а также примерно 150 судов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, новые санкции в Евросоюзе хотят согласовать к заседанию глав МИД стран ЕС, запланированному на 20 мая.

Санкции ЕС требуют единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС и должны продлеваться каждые шесть месяцев.

В начале мая глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны ЕС намерены подготовить очередной пакет санкций против России и попытаются скоординировать его с Конгрессом США. По словам французского министра, санкции потребуются, если Россия не согласится на прекращение огня на Украине.

Евросоюз США Украина Еврокомиссия Жан-Ноэль Барро
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