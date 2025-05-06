Под новые санкции ЕС могут попасть компании из Вьетнама, Турции и Сербии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения против ряда компаний из третьих стран, в том числе Турции и Вьетнама, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным это около десятка компаний в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана. Вьетнамские юрлица могут быть включены в подобные санкционные списки впервые, отмечает FT.

Кроме того, 17-й пакет санкций предполагает запрет на экспорт в Россию еще ряда товаров двойного назначения, в частности некоторых химических веществ, говорят собеседники газеты.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Еврокомиссии предлагают в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения в отношении 60 физлиц и юрлиц, а также примерно 150 судов.

Санкции ЕС требуют единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС и должны продлеваться каждые шесть месяцев.