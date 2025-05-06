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На время конклава в районе Сикстинской капеллы отключат мобильную связь

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Ватикане в районе Сикстинской капеллы отключат мобильную связь на время выборов нового папы римского конклавом, сообщает итальянское телевидение.

Сигнал будет отключен 7 мая в 15:00 по местному времени, за полтора часа до прибытия кардиналов в Сикстинскую капеллу.

По данным ANSA, близ капеллы будут использоваться и системы радиоэлектронной борьбы, чтобы обеспечить "отсутствие связи с внешним миром бункера, в который на время конклава превратится Сикстинская капелла".

"Отключения связи не коснутся площади Святого Петра, главной площади Ватикана", - отметил представитель Святого Престола Маттео Бруни.

В итальянской полиции заявили об установке контрольно-пропускных пунктов, металлодетекторов и анти-беспилотных систем в районе площади.

5 мая в Рим прибыли все 133 кардинала, которые примут участие в конклаве. Мероприятие начнется в Сикстинской капелле 7 мая в 16:30 по местному времени (17:30 по Москве). Ожидается, что участники конклава будут проводить голосования по нескольку раз в день до тех пор, пока кто-то из кандидатов не соберет две трети голосов плюс минимум еще один голос.

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