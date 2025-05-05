Все 133 кардинала, которые примут участие в конклаве для избрания папы, прибыли в Рим

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Все кардиналы, которым предстоит избрать следующего папу римского, приехали в Рим, сообщает в понедельник портал Vatican News.

"Все 133 кардинала, приехавшие из разных уголков мира, находятся в Риме", - говорится в сообщении.

Они соберутся в среду 7 мая на конклав в Ватикане - в Сикстинской капелле. Мероприятие начнется в 16:30 по местному времени (17:30 по московскому). Ожидается, что участники конклава будут проводить голосования по нескольку раз в день до тех пор, пока кто-то из кандидатов не соберет две трети голосов плюс минимум еще один голос.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни после тяжелой болезни.