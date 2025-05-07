В Пакистанской армии заявили, что ответят на удары Индии, когда сочтут нужным

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пакистан ответит на удары Индии, как и когда посчитает нужным, заявил глава пакистанской Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.

"Позвольте мне сказать однозначно: Пакистан ответит на это в то время и в том месте, которые посчитает нужным. Эта отвратительная провокация не останется без ответа", - приводит его слова портал Dawn.

ISPR - отделение по связям со СМИ и общественностью вооруженных сил Пакистана.

Чаудри подчеркнул, что в настоящий момент все боевые самолеты ВВС страны подняты в воздух.

Ранее сообщалось, что военные Индии нанесли авиаудары по объектам на территории Пакистана. В Дели заверили, что не вели огонь по пакистанским военным.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек.