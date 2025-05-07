Премьер Пакистана заявил, что страна имеет полное право отвечать на индийские удары

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Исламабад имеет право отреагировать на индийские удары так, как считает нужным, сейчас такой ответ уже дается, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

"Пакистан имеет полное право дать соответствующий ответ, и этот ответ уже дается", - написал он в социальной сети X.

Он подтвердил, что Индия нанесла удары по пяти населенным пунктам.

Премьер-министр осудил "трусливое нападение".

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил, что "на подходе - более сильный наш ответ".