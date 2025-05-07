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ЕС призывает Индию и Пакистан предпринять шаги к деэскалации

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В ЕС внимательно следят за развитием ситуации в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном и считают, что стороны должны предпринять шаги к деэскалации, заявил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и немедленно предпринять шаги к деэскалации. ЕС призывает к переговорному, взаимно приемлемому и прочному мирному решению конфликта", - сказал аль-Ануни в среду на брифинге в Брюсселе.

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Он сообщил, что Каллас обсуждала этот вопрос со своими коллегами из Индии и Пакистана. Индо-пакистанский конфликт будет также рассмотрен на неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам (Гимних), который пройдет в Варшаве 7-8 мая.

Представитель главы европейской дипломатии подчеркнул при этом, что ЕС решительно осуждает террористическую атаку на индийской территории Джамму и Кашмир, приведшую к гибели людей.

"Мы осуждаем терроризм в любых его формах и проявлениях. Виновные должны быть преданы суду", - заявил аль-Ануни.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

Хроника 22 апреля – 07 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан ЕС
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