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Посольство США предупредило о возможной угрозе взрывов в трех ТЦ в Тбилиси

Служба госбезопасности Грузии предложила дипломатам не публиковать несогласованные сообщения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Посольство США в Грузии сообщило о том, что располагает информацией о возможной угрозе взрывов в трех торговых центрах в Тбилиси. Речь идет о торговых центрах "Ист Поинт", "Галерея Тбилиси" и Tbilisi Mall, сказано в сообщении.

Сотрудникам посольства США рекомендовано избегать посещения этих мест до дальнейшего уведомления.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии распространила заявление, в котором в связи с распространенной посольством США информацией призывает представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса воздерживаться от распространения заявлений без согласования с соответствующими структурами Грузии. Соответствующие подразделения СГБ работают над "очередным ложным сообщением".

"Безопасность граждан является главным приоритетом деятельности службы, и в рамках своих полномочий служба реализует все необходимые и неотложные меры. Призываем представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, с уважением относиться к деятельности служб, отвечающих за безопасность, проявлять большую ответственность и воздерживаться от распространения заявлений, не согласованных с соответствующими ведомствами", - отмечают в СГБ.

США Тбилиси СГБ Грузия
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