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Председатели Евросовета и Еврокомиссии поздравили с избранием папу римского Льва XIV

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении высказали поздравление новому главе католической церкви папе римскому Льву XIV в связи с избранием на этот пост.

"Миллионы европейцев ежедневно черпают вдохновение в неизменной приверженности церкви миру, человеческому достоинству и взаимопониманию между народами. Мы уверены, что папа Лев XIV будет использовать свой голос на мировой арене для продвижения этих общих ценностей и поощрения единства в стремлении к более справедливому и сострадательному миру", - говорится в заявлении руководителей институтов ЕС.

В нем выражена готовность Европейского союза "тесно сотрудничать со Святым Престолом для противостояния глобальным вызовам и взращивания духа солидарности, уважения и доброты".

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