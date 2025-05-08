Лукашенко выразил надежду на новый импульс сотрудничества со Святым Престолом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил папу римского Льва ХIV с избранием настоятелем римско-католической церкви и главой Святого престола и выразил надежду на появление нового импульса сотрудничества Белоруссии и Святого Престола.

"Убежден, что скорый приезд посла Беларуси в Ватикан и открытие посольства при Святом Престоле придадут новый импульс нашему сотрудничеству в духе доверия и взаимопонимания", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой главы государства.

Лукашенко отметил, что в последнее время отношения между Белоруссией и Святым Престолом характеризуются позитивной динамикой, а видение путей решения насущных проблем современного мира Белоруссией и Святым Престолом совпадает.

Также он пригласил Льва ХIV в Минск.