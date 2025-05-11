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Иран надеется, что переговоры с США в Омане помогут решить разногласия сторон

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в воскресенье выразил надежду, что непрямые переговоры Ирана и США в Омане в воскресенье сыграют роль в решении проблем между сторонами.

"После моей недавней поездки в регион и консультаций с Саудовской Аравией и Катаром теперь я направляюсь в Оман. Этим утром у нас были дополнительные консультации в Тегеране, и мы надеемся, что на этом раунде переговоров нам удастся достичь переломного момента", - цитирует агентство Mehr слова министра.

При этом он указал на "многие противоречивые комментарии другой стороны" и пояснил, что США допускают разные заявления в ходе переговоров и отдельно от них, из-за чего в дипломатическом процессе возникают сложности. В то же время, подчеркнул глава иранского МИД, Тегеран придерживается единого курса, его точка зрения известна.

"Иранская ядерная программа основана на твердых юридических и законных принципах. Все ее аспекты носят мирный характер, и всегда так было, и так будет под надзором МАГАТЭ. Это право иранского народа, и оно не будет предметом ни переговоров, ни компромисса", - объяснил Аракчи.

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В воскресенье спецпосланник президента США Стив Уиткофф, как ожидается, встретится в Омане с иранской стороной в рамках четвертого раунда непрямых переговоров Вашингтона и Тегерана.

Ранее на этой неделе Уиткофф заявил, что Вашингтон прекратит переговоры с Тегераном, если осознает невозможность достижения хорошей сделки.

Однако до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе проходят хорошо, стороны находятся на верном пути.

Оман Иран Аббас Аракчи США Стив Уиткофф МАГАТЭ
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