Китай заявил о готовности сыграть конструктивную роль в индо-пакистанском урегулировании

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Китай призывает Индию и Пакистан вернуться на путь мирного урегулирования конфликта и не допускать эскалации ситуации, Пекин готов сыграть в этому конструктивную роль, говорится в заявлении представителя МИД КНР.

"Мы настоятельно призываем как Индию, так и Пакистан поставить на первое место мир и стабильность, сохранять спокойствие и сдержанность, вернуться на путь мирного политического урегулирования и избегать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности", - отмечает МИД.

По мнению китайской стороны, "это отвечает основополагающим интересам Индии и Пакистана, способствует региональному миру и стабильности, а также является общим ожиданием международного сообщества".

"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - подчеркивается в заявлении.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.