В Индии заявили о готовности к деэскалации в случае взаимных шагов со стороны Пакистана

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Индия нанесла удары по пакистанским военным базам после того, как Исламабад в субботу утром выпустил ракеты по нескольким индийским авиабазам в штате Пенджаб, но обязуется не допускать эскалации, если Пакистан ответит взаимностью, заявила на брифинге представитель индийских ВВС Вьомика Сингх.

Индия привержена "неэскалации при условии, что пакистанская сторона ответит взаимностью", сказала она. Однако, по ее словам, было замечено, что пакистанские сухопутные войска мобилизуются в направлении передовых районов, "что свидетельствует о наступательных намерениях и дальнейшей эскалации".

"Индийские вооруженные силы остаются в состоянии высокой оперативной готовности", - добавила она.

Сингх заявила, что индийские вооруженные силы наносили "точные удары только по определенным военным целям в ответ на действия Пакистана".

"Все враждебные действия были эффективно отражены, на них последовала соразмерная реакция", - подчеркнула она.

По сообщению телеканала Geo TV, Пакистан в субботу провел крупномасштабную военную операцию против Индии в ответ на действия индийской стороны. По словам источников в пакистанской службе безопасности, целями в рамках операции являлись "многочисленные стратегические объекты по всей Индии". "В ходе серии ударов уничтожено множество ценных индийских военных объектов", - указали они.

Так, по утверждению источников, "было успешно уничтожено хранилище ракет "Брамос", расположенное в Беасе". Мощным ударам подверглись индийские авиабазы Удхампур и Патханкот. Вооруженные силы Пакистана уничтожили штаб бригады индийской армии и склад снабжения в Ури.

Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана Ахмед Шариф Чаудри сообщил, что индийские ВВС атаковали авиабазы Нур-Хан, Мюрид и Шоркот.