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МИД Ирана оценил четвертый раунд переговоров с США как непростой, но полезный

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США, завершившийся в Омане, оказался сложным, но продуктивным для прояснения позиций сторон, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Четвертый раунд опосредованных переговоров Ирана и США завершен. Это были сложные, но полезные переговоры, которые позволили лучше понять позиции друг друга, найти обоснованные и реалистичные способы заняться различиями во взглядах", - приводит агентство Mehr его слова.

Как добавил Багаи, "Оман будет координировать следующий раунд переговоров и объявит о нем".

Иранскую и американскую делегации возглавляли глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее на этой неделе Уиткофф заявил, что Вашингтон прекратит переговоры с Тегераном, если осознает невозможность достижения хорошей сделки.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе проходят хорошо, стороны находятся на верном пути.

Оман Иран США
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