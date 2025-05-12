Франция в конце года начнет оснащать стратегические подлодки новыми баллистическим ракетами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Франция в конце 2025 года начнет устанавливать на стратегических атомных подводных лодках новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) M51 в версии M51.3 с повышенной дальностью, следует из данных Федерации американских ученых.

В ноябре 2023 года ракета прошла успешное испытание. Дальность ее действия превышает 9 тысяч км. Она имеет дополнительную третью ступень для увеличения дальности и повышенную точность с круговым вероятным отклонением 150 метров. Ракета будет оснащаться разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) TNO-2. Каждая ракета способна нести не менее 6 таких ядерных боеголовок мощностью 150 или более килотонн. При этом они имеют способность маневрировать в целях прорыва противоракетной обороны.

Сейчас ВМС Франции располагают четырьмя стратегическими подлодками класса Triomphant, каждая из которых способна нести 16 МБР. Однако для их вооружения произведено только 48 ракет, так как одна из субмарин регулярно находится на техническом обслуживании на базе в Бресте. Выйти в море могут только три подлодки. На практике на боевом дежурстве находится лишь одна.

Кроме того, во Франции ведется разработка новой гиперзвуковой крылатой ракеты в рамках программы ASN4G. К 1935 году ее планируется оснастить новой ядерной боеголовкой INA4G. Эту крылатую ракету будут нести истребители Rafale.