ЕС подтвердил планы ввести новые санкции против России в отсутствие прекращения огня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Перспектива принятия отдельного пакета санкций в связи с несогласием России на 30-дневное прекращение огня на Украине остается в силе, рассматриваются различные варианты, заявила Анитта Хиппер, пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы на столе были любые опции с целью повысить давление на Россию, - сказала она на брифинге. - Порой лучше действовать, чем говорить (...), мы требуем безусловного прекращения огня (...), наша поддержка Украины остается непоколебимой".

Хиппер не сообщила ничего конкретного, отметив, что, "как и обычно, работа над санкциями носит конфиденциальный характер". Она добавила, что ЕС находится в контакте с американскими партнерами в том, что касается оказания давления на Россию.

Руководитель службы официальных представителей Еврокомиссии Паула Пинью заявила: "Мы подтверждаем, что в отсутствие прекращения огня, как указывал ряд руководителей, включая госпожу (Каю) Каллас и также госпожу (Урсулу) фон дер Ляйен, рассмотрим дополнительные санкции".

Пинью подчеркнула, что ЕС добивается прямого контакта Москвы и Киева для переговоров и желает, чтобы 15 мая состоялся российско-украинский диалог. Она не согласилась с замечанием о том, что Евросоюз в развитии данной ситуации оказался не у дел, и объяснила, что в ЕС на уровне союза и на уровне государств-членов велась тесная работа с украинской и американской сторонами, чтобы "гарантировать поддержание давления" на Россию с целью прекращения огня и начала дискуссий.

"Санкции являются частью этих действий", - сказала представитель ЕК.

Ее спросили, сможет ли ЕС и каким образом в случае блокирования продления санкций против России одной из стран-участниц обойти вето.

Пинью ответила: "Мы работаем над различными сценариями. Как вы знаете, наш подход заключается в том, чтобы прежде всего добиваться единства. Наша главная цель - работать вместе и принимать единогласные решения. Это касается и санкций. Такова наша цель, и мы в основном работаем над ней, прежде чем рассматривать другие варианты".