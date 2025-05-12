ЕС продолжит подготовку новых санкций в случае отказа Москвы от прекращения огня

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза продолжат готовить новые санкции против России, если она не согласится на предлагаемый Западом режим прекращения огня на Украине, сообщают европейские СМИ со ссылкой на представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса.

По его словам, российской стороне следует пойти на "полное и безусловное" 30-дневное перемирие.

В публикациях не уточняется, идет ли речь о каких-либо отдельных санкциях в случае несогласия на предложение Киева о 30-дневном перемирии или о 17-м пакете антироссийских санкций, над которым в ЕС в настоящее время работают.

Президент Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной без предварительных условий.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявляли, что перед переговорами нужно добиться безоговорочного прекращения огня.