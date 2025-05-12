Поиск

ЕС продолжит подготовку новых санкций в случае отказа Москвы от прекращения огня

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза продолжат готовить новые санкции против России, если она не согласится на предлагаемый Западом режим прекращения огня на Украине, сообщают европейские СМИ со ссылкой на представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса.

По его словам, российской стороне следует пойти на "полное и безусловное" 30-дневное перемирие.

В публикациях не уточняется, идет ли речь о каких-либо отдельных санкциях в случае несогласия на предложение Киева о 30-дневном перемирии или о 17-м пакете антироссийских санкций, над которым в ЕС в настоящее время работают.

Президент Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной без предварительных условий.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявляли, что перед переговорами нужно добиться безоговорочного прекращения огня.

Владимир Путин Евросоюз Фридрих Мерц Эммануэль Макрон Украина Германия Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый папа римский поговорил с Зеленским по телефону

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Индия открывает аэропорты на границе с Пакистаном

США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

Польша решила закрыть генконсульство РФ в Кракове

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 мая

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });