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Израиль попытался уничтожить главу военного крыла ХАМАС Синвара под больницей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник нанесла удар по главе военного крыла группировки ХАМАС Мухаммеду Синвару, который укрывался в бункере под больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Мухаммед Синвар стал лидером военного крыла ХАМАС после того, как Израиль уничтожил его старшего брата и лидера группировки Яхью Синвара, а также его предшественника на посту руководителя военного крыла – Мухаммеда Дейфа.

"Три израильских официальных лица заявили Axios, что ЦАХАЛ нанес с воздуха удар по Синвару, когда он находился в бункере под больницей в Хан-Юнисе", - сообщает портал.

В ЦАХАЛ отметили, что все еще неясно, остался ли Синвар в живых. Также военные проверяют информацию, не могли ли находиться под землей и другие высокопоставленные командиры ХАМАС.

В свою очередь в Минздраве Газы сообщили, что при ударе погибли шесть человек, 40 пострадали.

Один из собеседников портала подчеркнул, что у военных не было разведданных, будто вместе с Синваром могли находиться заложники. "Если был бы малейший риск задеть заложников, мы бы не нанесли удар", - подчеркнул источник.

Другой собеседник Axios сказал, что сведения о местоположении Синвара поступили во вторник, после чего ЦАХАЛ быстро организовал операцию по его устранению. При этом у израильской стороны не было времени оповестить США об этой акции.

По информации Axios, израильские власти надеются, что с гибелью Синвара в ХАМАС верх возьмут силы, которые поддерживают соглашение о перемирии в Газе.

Во вторник израильская делегация, а также спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправились в Доху для прямых переговоров с посредниками – Катаром и Египтом, и для опосредованных с ХАМАС, с целью заключить новое соглашение о прекращении огня в Газе и об освобождении заложников.

Израиль сектор Газа ХАМАС
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