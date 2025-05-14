Грузия ждет от США ответа на свое предложение о перезагрузке отношений

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия по-прежнему находится в режиме ожидания перезагрузки грузино-американских отношений и открыта к стратегическому партнерству с США.

"Пока ответ на нашу готовность со стороны Вашингтона задерживается, поэтому недавно мы обратились к президенту и вице-президенту США с открытым письмом, в котором выражено наше удивление из-за продолжающегося молчания", - сказал в эфире телекомпании Имеди Кобахидзе.

Он отметил, что у Грузии и США полное совпадение ценностей и есть надежда, что реакция со стороны Вашингтона обязательно последует.

Он заявил, что ухудшение грузино-американских отношений при прежней администрации США было продиктовано написанным кем-то еще четыре года назад сценарием по вовлечению в войну с Россией Украины и Грузии.

"После того, как Грузия отказалась исполнять этот план против нее пошла вся эта агрессия, другого объяснения просто нет", - сказал Кобахидзе.