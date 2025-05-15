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Рубио отметил сложность ситуации с украинским урегулированием

Он назвал дипломатию единственным способом разрешить конфликт

Рубио отметил сложность ситуации с украинским урегулированием
Фото: Andrej Ivanov/Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио назвал сложной ситуацию вокруг украинского урегулирования. Он сказал об этом журналистам перед неформальной встречей глав МИД НАТО в Анталье.

"Мы определенно сейчас в сложной ситуации. Мы надеемся, что найдем способ, который поспособствует окончанию этой войны через переговорный процесс и предотвратит возможность любой войны в будущем", - сказал глава Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон хочет видеть прогресс в этом процессе.

"Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Но мы хотим видеть прогресс в этом отношении, - сказал он. - Мы готовы играть любую конструктивную роль, которую сможем, чтобы положить конец конфликту".

Рубио повторил, что с точки зрения США военного решения конфликта на Украине быть не может, поэтому единственный способ урегулирования - это дипломатия.

Госдепартамент Марко Рубио МИД НАТО США Анталья Украина
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