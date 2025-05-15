В Москве считают, что исход переговоров в Стамбуле зависит от Киева

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Исход российско-украинских переговоров в Стамбуле зависит не от Москвы, а от тех, кто руководит Киевом, от них нужны соответствующие импульсы, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков

"Зависит не от нас, зависит от тех, кто руководит киевским режимом, со стороны западных спонсоров. От них нужны соответствующие импульсы", - ответил он на вопрос о возможных вариантах результата переговоров в Стамбуле.

"Все инструкции наша делегация имеет, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом. Мы готовы к серьезному обмену мнениями", - подчеркнул Рябков.