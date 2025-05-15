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В США цены производителей в апреле упали максимально за 5 лет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В США в апреле цены производителей (индекс PPI) сократились на 0,5% к марту, сообщило Министерство труда страны. Это первое снижение показателя с октября 2023 года и самое значительное за пять лет (с апреля 2020 года).

Падение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Стоимость услуг упала на 0,7%, что стало максимальным снижением с начала ведения расчетов в 2009 году. При этом цены на товары не изменились, в том числе продукты питания подешевели на 1%, энергоресурсы - на 0,4%.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце опустился на 0,4%. Эксперты ожидали повышение на 0,3%.

Индекс PPI в апреле увеличился на 2,4% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальный прирост за семь месяцев. Консенсус-прогноз предполагал 2,5%.

США Минтруда PPI
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