Началась встреча главы МИД Турции с российской делегацией

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан встречается в Стамбуле с российской делегаций на переговорах с Украиной.

"В Стамбуле началась встреча министра иностранных дел Хакана Фидана с российской делегацией", - сообщают турецкие СМИ.

Ранее осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что российская делегация, направленная в Стамбул для переговоров по Украине, в четверг вечером планирует встретиться с главой МИД Турции Фиданом в комплексе Долмабахче.

В ходе встречи, как ожидается, в частности, будут обсуждаться переговоры РФ и Украины. Как сообщил ранее источник агентства, запланированные на четверг переговоры должны состояться уже в пятницу, 16 мая.

Ранее российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, президент РФ Владимир Путин предложил в минувшее воскресенье.