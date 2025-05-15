Рубио заявил, что о встрече Путина и Трампа можно задуматься после его турне по Ближнему Востоку

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп завершит турне по Ближнему Востоку, и после этого станет возможным понять, когда можно провести встречу Трампа и президента России Владимира Путина, заявил в четверг госсекретарь Марко Рубио.

"Что касается графика, его определит президент (...) вероятно, мы будем ждать, пока он завершит поездку, потому что он пока что за рубежом", - цитирует CNN слова Рубио.

"Мы подождем того, что будет завтра, а затем последуют решения по поводу графика и того, когда, где пройдет данная встреча", - добавил он.

До этого Рубио заявлял, что американские представители встретятся в пятницу в Стамбуле с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом и украинской делегацией.

Ранее Белый дом сообщал, что поездка Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ пройдет с 13 по 16 мая.

Трамп в четверг заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его личная встреча с президентом РФ. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, направляясь в ОАЭ.

Ранее в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что подготовки встречи президентов РФ и США на ближайшие дни пока не ведется.

"Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего", - добавил он.