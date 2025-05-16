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Рубио: представитель США примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представитель администрации президента США примет участие в переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

"Завтра я встречусь с министром иностранных дел (Турции Хаканом - ИФ) Фиданом и украинской делегацией. (...) Кто-то из нашей команды будет участвовать в переговорах с Россией. Они направили сюда группу более низкого уровня", - заявил Рубио журналистам.

Стенограмму встречи публикует Госдепартамент США.

"Я надеюсь, что эти переговоры между Украиной и Россией будут проходить с участием наших турецких коллег, а также кого-то из нашей команды или членов нашей команды соответствующего уровня", - отметил он.

При это госсекретарь США сообщил, что у него нет "больших ожиданий" от предстоящих переговоров.

"И, честно говоря, на данный момент, я думаю, совершенно очевидно, что единственный способ добиться прорыва - это переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным", - сказал глава госдепа.

Между тем на вопрос журналиста, как скоро может состояться встреча двух лидеров, Рубио ответил: "Он (Трамп - ИФ) нетерпелив, как и раньше - он ясно сказал, что что-то должно произойти в ближайшее время".

В соответствии с распоряжением президента РФ, российскую делегацию на переговорах с Украиной, как и в 2022 году, возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В состав делегации вошли замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Костюков, замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В списке экспертов - первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

В минувшую субботу Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - сказал российский лидер.

Александр Фомин Госдепартамент США Владимир Мединский Игорь Костюков МИД РФ
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