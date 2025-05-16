Глава МИД Турции может остаться в зале переговоров до конца встречи

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан, скорее всего, останется в зале, где начались переговоры между делегациями России и Украины, до окончания встречи, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Фидан, скорее всего, останется в зале российско-украинских переговоров до их окончания", - сказал он.

Раннее сообщалось, что в Долмабахче пройдут прямые российско-украинские переговоры, а глава МИД Турции может покинуть зал переговоров после приветствия. Фидан выступил с приветственным словом в начале встречи, в зале на тот момент также присутствовал шеф турецкой разведки Ибрагим Калын.

Затем источник "Интерфакса" сказал, что Фидан в начале переговоров оставался в зале.