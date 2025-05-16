Трамп не исключил проведение телефонного разговора с Путиным

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключил, что может провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Да, это возможно", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета, отвечая на вопрос о том, может ли он созвониться с Путиным.

Ранее в этот день президент США заявил, что надеется договориться с Путиным по урегулированию ситуации на Украине, но не исключает того, что этого достичь не удастся.

"Нам нужно встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, что мы решим эту проблему, а, возможно, нет. Как минимум у нас будет ясность (насчет того, возможно ли урегулирование - ИФ)", - сказал Трамп на борту самолета журналистам после вылета из ОАЭ.

"И если мы не найдем решение, то будет очень интересно", - добавил он.