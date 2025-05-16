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Катарские переговоры о перемирии в Газе не приносят результатов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Переговоры о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в Катаре, по-прежнему не могут сдвинуться с места, сообщает в пятницу The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

"За три дня переговоров в Дохе, Катар, прогресса по соглашению в секторе Газа нет, заявил в пятницу израильский источник The Jerusalem Post", - информирует издание.

Израильская делегация переговорщиков пока что остается в Катаре. Соглашение, которое находится на рассмотрении, предусматривает освобождение 10 заложников в секторе Газа в обмен на 45 дней прекращения огня, напоминает издание.

Ранее стало известно, что израильский кабинет безопасности единогласно одобрил план расширения военного наступления в секторе Газа. Вместе с тем газета The Times of Israel со ссылкой на источник сообщала, что Армия обороны Израиля развернет наступление в Газе, если соглашение по заложникам с группировкой ХАМАС не удастся заключить до конца поездки президента США Дональда Трампа по региону с 13 по 16 мая.

В пятницу Трамп покинул Ближний Восток после визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.


Хроника 07 октября 2023 года – 16 мая 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар ХАМАС сектор Газа
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