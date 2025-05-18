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В МИД Ирана не исключили скорое определение даты пятого раунда переговоров с США

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи в воскресенье заявил, что, вероятно, скоро удастся установить дату пятого раунда опосредованных переговоров Ирана и США.

"Возможно, в скором времени определится срок следующих непрямых переговоров с США", - приводит агентство Mehr его слова, сказанные журналистам.

Он добавил, что не получал каких-либо письменных посланий от США через главу МИД Омана Бадра бин Хамада аль-Бусаиди, с которым встретился ранее в воскресенье в Тегеране.

"Мы обсуждали двусторонние связи, регион, непрямые переговоры между Ираном и США и дали оценку состоянию диалога", - отметил Аракчи.

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11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

Портал Axios сообщал, что по итогам четвертого раунда переговоров Уиткофф передал иранской стороне документ, содержащий "ключевые параметры администрации американского президента по иранской программе мирного атома и требования по наблюдению и контролю".

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу призвал Иран оперативно отреагировать на американское предложение по ядерной сделке.

Иран США Аббас Аракчи
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