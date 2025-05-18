Президент Ирана заявил, что никакие санкции не заставят Тегеран уступить

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Санкции не способны убедить иранские власти поддаться внешнему давлению, заявил в воскресенье в Тегеране президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Они хотят ввести санкции против нас? Мы все время находимся под ними", - приводит его слова телеканал "Пресс-ТВ".

"Мы никогда не откажемся от нашей мирной ядерной программы, и не важно, что бы они ни делали. Мы не сдадимся", - заверил президент.

Он напомнил, что Иран - участник Договора о нераспространении ядерного оружия, и имеет право на мирное использование ядерных технологий и на проведение соответствующих исследований, в том числе для нужд промышленности, сельского хозяйства, медицины. Пезешкиан подчеркнул, что религиозные убеждения в Иране не позволяют ему заниматься созданием ядерного оружия.

Пезешкиан между тем предположил, что Иран может парализовать страны Запада, если перекроет поставки энергоносителей через Персидский залив.

Накануне президент отмечал, что Тегеран готов продолжать переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме.

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Иран оперативно отреагировать на американское предложение по ядерной сделке. "Им нужно поторопиться, иначе произойдёт нечто ужасное", - сказал Трамп американским журналистам на борту своего самолета в ответ на вопрос об американском предложении для Тегерана.

Позднее Трамп заявлял, что Иран обладает большими запасами нефти и газа, и потому не нуждается в мирной ядерной программе. В интервью Fox News он в очередной раз предупредил, что не допустит получения Тегераном ядерного оружия. Трамп отметил, что предпочел бы решить эту проблему за столом переговоров.